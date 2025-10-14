x
14 октября 2025
14 октября 2025
14 октября 2025
14 октября 2025
Спорт

Отборочные матчи. Украинцы победили сборную Азербайджана, косовары - Швеции

Футбол
Сенсации
время публикации: 14 октября 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 09:00
На 31-й минуте после подачи углового Ник Вольтемаде (Ньюкасл) забил первый гол за сборную
AP Photo/Peter Morrison

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Украинцы победили сборную Азербайджана 2:1.

Исландия - Франция 2:2

Французы впервые в этом розыгрыше не победили. Сборная Франции играла без травмированных Дембеле и Мбаппе.

Украина - Азербайджан 2:1

Героем матча стал Руслан Малиновский, забивший победный гол и сделавший голевую передачу.

Положение команд в группе D после 4 туров: Франция 10 очков, Украина 7, Исландия 4, Азербайджан 1.

Северная Македония - Казахстан 1:1

Уэльс - Бельгия 2:4

Положение команд в группе J (сборные Казахстан и Северной Македонии сыграли по 7 игр, остальные - 6): Бельгия 14 очков, Северная Македония 13, Уэльс 10, Казахстан 7, Лихтенштейн 0.

Северная Ирландия - Германия 0:1

На 31-й минуте после подачи углового Ник Вольтемаде (Ньюкасл) забил первый гол за сборную.

Словакия - Люксембург 2:0

Положение команд в группе А после 4 туров: Германия, Словаки я по 9 очков, Северная Ирландия 6, Люксембург 0.

Словения - Швейцария 0:0

Швеция - Косово 0:1

Положение команд в группе В после 4 туров: Швейцария 10 очков, Косово 7, Словения 3, Швеция 1.

Спорт
