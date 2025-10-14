Отборочные матчи. Украинцы победили сборную Азербайджана, косовары - Швеции
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Украинцы победили сборную Азербайджана 2:1.
Исландия - Франция 2:2
Французы впервые в этом розыгрыше не победили. Сборная Франции играла без травмированных Дембеле и Мбаппе.
Украина - Азербайджан 2:1
Героем матча стал Руслан Малиновский, забивший победный гол и сделавший голевую передачу.
Положение команд в группе D после 4 туров: Франция 10 очков, Украина 7, Исландия 4, Азербайджан 1.
Северная Македония - Казахстан 1:1
Уэльс - Бельгия 2:4
Положение команд в группе J (сборные Казахстан и Северной Македонии сыграли по 7 игр, остальные - 6): Бельгия 14 очков, Северная Македония 13, Уэльс 10, Казахстан 7, Лихтенштейн 0.
Северная Ирландия - Германия 0:1
На 31-й минуте после подачи углового Ник Вольтемаде (Ньюкасл) забил первый гол за сборную.
Словакия - Люксембург 2:0
Положение команд в группе А после 4 туров: Германия, Словаки я по 9 очков, Северная Ирландия 6, Люксембург 0.
Словения - Швейцария 0:0
Швеция - Косово 0:1
Положение команд в группе В после 4 туров: Швейцария 10 очков, Косово 7, Словения 3, Швеция 1.