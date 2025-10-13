Сенсация от сборной Фарерских островов. Рекорд Депая. Результаты матчей

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Фарерцы сенсационно обыграли сборную Чехии 2:1.

Сан-Марино - Кипр 0:4

Фарерские острова - Чехия 2:1

Несколько дней назад сборная Фарерских островов сенсационно разгромила черногорцев 4:0.

12 очков - рекорд фарерцев в отборочных турнирах чемпионатов мира.

Положение команд в группе L (сборные Чехии и Фарерских островов сыграли 7 матчей, стальные - 6): Хорватия 16 очков, Чехия 13, Фарерские острова 12, Черногория 6, Гибралтар 0.

Нидерланды - Финляндия 4:0

Мемфис Депай реализовал пенальти и сделал 2 голевые передачи. Депай стал рекордсменов сборной Нидерландов по количеству голевых передач - 35.

Литва - Польша 0:2

Положение команд в группе G (финны и литовцы сыграли 7 игр, остальные - 6): Нидерланды 16 очков, Польша 13, Финляндия 10, Литва 3, Мальта 2.

Хорватия - Гибралтар 3:0

Шотландия - Беларусь 2:1

Дания - Греция 3:1

Положение команд в группе С после 4 туров: Дания, Шотландия по 10 очков, Греция 3, Беларусь 0.

Румыния - Австрия 1:0

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Вирджил Гицэ (Ганновер).

Положение команд в группе Н (сборные Кипра и Сан-Мартно сыграли по 7 игр, остальные - 6): Австрия 15 очков, Босния и Герцеговина 13, Румыния 10, Кипр 8, Сан-Марино 0.