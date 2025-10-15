Турки разгромили сборную Грузии, испанцы - Болгарии
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 08:56
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Турки разгромили сборную Грузии 4:1.
Положение команд после 4 туров. Испания 12 очков, Турция 9, Грузия 3, Болгария 0.
Турция - Грузия 4:1
После первого тайма 3:0.
Испания - Болгария 4:0
Два первых гола забил Микель Мерино (Арсенал).
Один гол на счету Микеля Оярсабаля (Реал Сосьедад).
Гол в свои ворота забил Атанас Чернев (Эштрела, Португалия).
