15 октября 2025
Спорт

Турки разгромили сборную Грузии, испанцы - Болгарии

Футбол
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:56
Гол в свои ворота забил Атанас Чернев
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Турки разгромили сборную Грузии 4:1.

Положение команд после 4 туров. Испания 12 очков, Турция 9, Грузия 3, Болгария 0.

Турция - Грузия 4:1

После первого тайма 3:0.

Испания - Болгария 4:0

Два первых гола забил Микель Мерино (Арсенал).

Один гол на счету Микеля Оярсабаля (Реал Сосьедад).

Гол в свои ворота забил Атанас Чернев (Эштрела, Португалия).

Спорт
