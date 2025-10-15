x
15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
последняя новость: 09:06
15 октября 2025
Спорт

Криштиану Роналду забил два гола. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:43
Криштиану Роналду забил два гола. Результаты отборочных матчей
AP Photo/Armando Franca

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Сборные Португалии и Венгрии сыграли вничью 2:2.

Положение команд после 4 туров: Португалия 10 очков, Венгрия 5, Ирландия 4, Армения 3.

Ирландия - Армения 1:0

Португалия - Венгрия 2:2

Оба мяча в ворота гостей забил Криштиану Роналду.В матчах за сборную он забил 142 гола.

Доминик Собослаи (Ливерпуль) сравнял счет на первой минуте компенсированного времени.

