Криштиану Роналду забил два гола. Результаты отборочных матчей
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 08:43
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Сборные Португалии и Венгрии сыграли вничью 2:2.
Положение команд после 4 туров: Португалия 10 очков, Венгрия 5, Ирландия 4, Армения 3.
Ирландия - Армения 1:0
Португалия - Венгрия 2:2
Оба мяча в ворота гостей забил Криштиану Роналду.В матчах за сборную он забил 142 гола.
Доминик Собослаи (Ливерпуль) сравнял счет на первой минуте компенсированного времени.
