Криштиану Роналду забил два гола. Результаты отборочных матчей

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Сборные Португалии и Венгрии сыграли вничью 2:2.

Положение команд после 4 туров: Португалия 10 очков, Венгрия 5, Ирландия 4, Армения 3.

Ирландия - Армения 1:0

Португалия - Венгрия 2:2

Оба мяча в ворота гостей забил Криштиану Роналду.В матчах за сборную он забил 142 гола.

Доминик Собослаи (Ливерпуль) сравнял счет на первой минуте компенсированного времени.