16 февраля 2026
Спорт

Футбол. Полиция допросила игрока "Апоэля" (Тель-Авив) из-за слишком бурных проявлений радости

время публикации: 16 февраля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 12:46
Футбол. Полиция допросила игрока "Апоэля" (Тель-Авив) из-за слишком бурных проявлений радости
Один из футболистов тель-авивского "Апоэля" был вызван в полицию, сообщает ONE.

Имя спортсмена не называется.

Его подозревают в нанесении ущерба в несколько десятков тысяч шекелей. Футболиста подозревают в том. что он выпрыгнул на автомобиль во время празднования победы в тель-авивском дерби.

Владелец автомобиля заявил в полиции, что получал угрозы.

Напомним, в тель-авивском дерби "Апоэль" впервые за несколько лет обыграл "Маккаби".

