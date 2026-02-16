Футбол. Полиция допросила игрока "Апоэля" (Тель-Авив) из-за слишком бурных проявлений радости

Один из футболистов тель-авивского "Апоэля" был вызван в полицию, сообщает ONE.

Имя спортсмена не называется.

Его подозревают в нанесении ущерба в несколько десятков тысяч шекелей. Футболиста подозревают в том. что он выпрыгнул на автомобиль во время празднования победы в тель-авивском дерби.

Владелец автомобиля заявил в полиции, что получал угрозы.

Напомним, в тель-авивском дерби "Апоэль" впервые за несколько лет обыграл "Маккаби".