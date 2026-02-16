Футбол. Полиция допросила игрока "Апоэля" (Тель-Авив) из-за слишком бурных проявлений радости
время публикации: 16 февраля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 12:46
Один из футболистов тель-авивского "Апоэля" был вызван в полицию, сообщает ONE.
Имя спортсмена не называется.
Его подозревают в нанесении ущерба в несколько десятков тысяч шекелей. Футболиста подозревают в том. что он выпрыгнул на автомобиль во время празднования победы в тель-авивском дерби.
Владелец автомобиля заявил в полиции, что получал угрозы.
Напомним, в тель-авивском дерби "Апоэль" впервые за несколько лет обыграл "Маккаби".
