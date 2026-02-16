Сенсация чемпионата Испания. "Атлетико" разгромлен в малом мадридском дерби

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Испании. "Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" 3:0.

Овьедо - Атлетик (Бильбао) 1:2

На 61-й минуте хозяева вели в счете.

Райо Вальекано (Мадрид) - Атлетико (Мадрид) 3:0

Последний раз "Райо" обыгрывал "матрасников" 13 лет назал - в феврале 2013 года.

Леванте (Валенсия) - Валенсия 0:2

Обе команды из Валенсии ведут борьбу за выживание. Победа позволила "летучим мышам" выбраться из зоны вылета.

Мальорка - Бетис (Севилья) 1:2

"Бетис" одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место.

После того как "Валенсия" выбралась из зоны вылета, островитяне туда погрузились.