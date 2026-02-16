x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 11:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 11:05
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация чемпионата Испания. "Атлетико" разгромлен в малом мадридском дерби

Футбол
время публикации: 16 февраля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 10:33
Сенсация чемпионата Испания. "Атлетико" разгромлен в малом мадридском дерби
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Испании. "Райо Вальекано" разгромил "Атлетико" 3:0.

Овьедо - Атлетик (Бильбао) 1:2

На 61-й минуте хозяева вели в счете.

Райо Вальекано (Мадрид) - Атлетико (Мадрид) 3:0

Последний раз "Райо" обыгрывал "матрасников" 13 лет назал - в феврале 2013 года.

Леванте (Валенсия) - Валенсия 0:2

Обе команды из Валенсии ведут борьбу за выживание. Победа позволила "летучим мышам" выбраться из зоны вылета.

Мальорка - Бетис (Севилья) 1:2

"Бетис" одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место.

После того как "Валенсия" выбралась из зоны вылета, островитяне туда погрузились.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби" (Хайфа) разгромил "Бней Сахнин"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Погиб бывший украинский футболист, воевавший за Россию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Футбол. Решающий гол на последней минуте. "Интер" победил "Ювентус"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Победа лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу