15 февраля 2026
Спорт

Футбол. Решающий гол на последней минуте. "Интер" победил "Ювентус"

Футбол
время публикации: 15 февраля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 11:50
Футбол. Решающий гол на последней минуте. "Интер" победил "Ювентус"
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Италии. В драматичном поединке "Интер" одолел "Ювентус" 3:2.

Комо - Фиорентина (Флоренция) 1:2

"Фиалки" прервали серию из 3 матчей без побед и находятся в зоне вылета.

Израильский полузащитник гостей Манор Соломон отыграл весь матч.

Лацио (Рим) - Аталанта (Бергамо) 0:2

Интер (Милан) - Ювентус (Турин) 3:2

В первом тайме Андреа Камбьяссо (Ювентус) забил и в свои ворота, и в чужие 1:1.

На 76-й минуте Димарко навесил. Франческо Эспозито головой отправил мяч в дальнюю "шестерку" 2:1.

Туринцы отыгрались на 83-й минуте. счет сравнял капитан Мануэль Локателли.

Победный гол был забит на 90-й минуте. Петр Зелиньски с линии штрафной точно пробил 3:2.

