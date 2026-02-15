Футбол. Решающий гол на последней минуте. "Интер" победил "Ювентус"
время публикации: 15 февраля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 11:50
Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Италии. В драматичном поединке "Интер" одолел "Ювентус" 3:2.
Комо - Фиорентина (Флоренция) 1:2
"Фиалки" прервали серию из 3 матчей без побед и находятся в зоне вылета.
Израильский полузащитник гостей Манор Соломон отыграл весь матч.
Лацио (Рим) - Аталанта (Бергамо) 0:2
Интер (Милан) - Ювентус (Турин) 3:2
В первом тайме Андреа Камбьяссо (Ювентус) забил и в свои ворота, и в чужие 1:1.
На 76-й минуте Димарко навесил. Франческо Эспозито головой отправил мяч в дальнюю "шестерку" 2:1.
Туринцы отыгрались на 83-й минуте. счет сравнял капитан Мануэль Локателли.
Победный гол был забит на 90-й минуте. Петр Зелиньски с линии штрафной точно пробил 3:2.
