Олимпиада. Хоккей. Эйрин Франкель не пропустила. Американки вышли в финал
время публикации: 16 февраля 2026 г., 20:11 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 20:11
Первым финалистом женского хоккейного олимпийского турнира стала сборная США.
Американки продолжили впечатляющую "сухую серию" и разгромили сборную Швеции 5:0.
По броскам 34:23 в пользу победительниц.
Шутаут совершила Эйрин Франкель.
Решающей стала концовка второго периода. Американки забили три гола за 2 минуты 47 секунд.
