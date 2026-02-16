x
16 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Эйрин Франкель не пропустила. Американки вышли в финал

Зимняя Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 16 февраля 2026 г., 20:11 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 20:11
Олимпиада. Хоккей. Эйрин Франкель не пропустила. Американки вышли в финал
AP Photo/Petr David Josek

Первым финалистом женского хоккейного олимпийского турнира стала сборная США.

Американки продолжили впечатляющую "сухую серию" и разгромили сборную Швеции 5:0.

По броскам 34:23 в пользу победительниц.

Шутаут совершила Эйрин Франкель.

Решающей стала концовка второго периода. Американки забили три гола за 2 минуты 47 секунд.

