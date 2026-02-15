Олимпиада. Хоккей. Датчане победили сборную Латвии
время публикации: 15 февраля 2026 г., 22:55 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 23:02
В матче мужского олимпийского хоккейного турнира датчане победили сборную Латвии 4:2.
Датчане открыли счет на 23-й секунде. а первый период выиграли 3:1.
На 27-й минуте литовцы сократили отставание 3:2.
На 58-й минуте Ник Олесен (Mотор, Ческе Будейовице) поразил пустые ворота. Он забил первый и последний голы в этой игре.
По броскам 35:21 в пользу сборной Латвии.
