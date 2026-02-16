Умер актер Роберт Дюваль, сыгравший советника семьи Корлеоне в "Крестном отце"

В понедельник, 16 февраля, стало известно о смерти американского актера Роберта Дюваля. Его жена Лучиана сообщила, что актер умер в воскресенье, 15 февраля, в своем доме в Мидлбурге, штат Виргиния. Ему было 95 лет.

За семидесятилетнюю кинокарьеру он снялся более чем в 130 фильмах и телесериалах, среди которых культовые картины "Убить пересмешника" (1962), где он сыграл затворника Бу Рэдли, "М.Э.Ш." (1970), "Крестный отец" (1972, 1974), где он воплотил образ советника семьи Корлеоне Тома Хейгена, "Апокалипсис сегодня" (1979), где он сыграл подполковника Килгора.

В 1983 году Дюваль получил "Оскар" за лучшую мужскую роль за воплощение образа спившегося кантри-певца в драме "Нежное милосердие", в которой сам исполнял песни. Всего актер был номинирован на премию Американской киноакадемии семь раз, включая номинацию за фильм "Апостол" (1997), к которому он написал сценарий и выступил режиссером, и за роль в картине "Гражданский иск" (1998). Помимо "Оскара", Дюваль получил премию BAFTA, четыре "Золотых глобуса", две "Эмми" и премию Гильдии киноактеров.

По желанию актера формальная траурная церемония проводиться не будет. Семья призывает почтить его память просмотром хорошего фильма, беседой с друзьями или поездкой за город.