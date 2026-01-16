Чемпионат Европы по водному поло. Расписание матчей сборной Израиля

Завершился первый этап мужского чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Белграде.

Сборная Израиля проиграла все матчи первого группового этапа и сыграет в классификационном раунде.

Расписание матяей:

16 января Израиль - Мальта

17 января Словения - Израиль

18 января Словакия - Израиль.