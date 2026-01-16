Чемпионат Европы по водному поло. Расписание матчей сборной Израиля
время публикации: 16 января 2026 г., 08:16 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 08:16
Завершился первый этап мужского чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Белграде.
Сборная Израиля проиграла все матчи первого группового этапа и сыграет в классификационном раунде.
Расписание матяей:
16 января Израиль - Мальта
17 января Словения - Израиль
18 января Словакия - Израиль.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026