Спорт

Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли мальтийцам

Водное поло
время публикации: 16 января 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:47
Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли мальтийцам
AP Photo/Vincent Thian

В Белграде продолжается мужской чемпионат Европы по водному поло.

В первом матче классификационного турнира за 13-16-е места израильтяне проиграли мальтийцам 14:15.

Первая четверть завершилась вничью 5:5.

Первую половину матча выиграли мальтийцы 9:7. После трех четвертей 12:11.

