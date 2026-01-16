Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли мальтийцам
время публикации: 16 января 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:47
В Белграде продолжается мужской чемпионат Европы по водному поло.
В первом матче классификационного турнира за 13-16-е места израильтяне проиграли мальтийцам 14:15.
Первая четверть завершилась вничью 5:5.
Первую половину матча выиграли мальтийцы 9:7. После трех четвертей 12:11.
