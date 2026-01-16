"Портленд" победил "Атланту". Результаты матчей НБА
время публикации: 16 января 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:32
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" победил "Атланту" 117:101.
Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Йорк Никс 126:113
"Никс" потерпел второе поражение подряд.
Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 117:101
"Портленд" провел вторую игру без Дени Авдии, который получил травму спины в понедельник.
Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 117:135
Ламелло Болл (Шарлотт) повторил личный рекорд результативности - 30 очков, 27 из которых набрал во второй половине матча.
Лидер "Лейкерс" Лука Дончич набрал 39 очков.
Ссылки по теме