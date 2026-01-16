"Портленд" победил "Атланту". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" победил "Атланту" 117:101.

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Йорк Никс 126:113

"Никс" потерпел второе поражение подряд.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 117:101

"Портленд" провел вторую игру без Дени Авдии, который получил травму спины в понедельник.

Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 117:135

Ламелло Болл (Шарлотт) повторил личный рекорд результативности - 30 очков, 27 из которых набрал во второй половине матча.

Лидер "Лейкерс" Лука Дончич набрал 39 очков.