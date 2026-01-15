Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли сербам
время публикации: 15 января 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 10:11
В Белграде продолжается групповой этап мужского чемпионата Европы по водному поло.
Сборная Израиля проиграла все матчи группового этапа и сыграет в квалификационном раунде с другими командами, занявшими четвертые места в группах.
В последнем матче группового этапа израильтяне проиграли сербам 9:19.
Матчи классификационного раунда начнутся завтра 16 января.
