15 января 2026
Спорт

Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли сербам

Водное поло
время публикации: 15 января 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 10:11
Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли сербам
AP Photo/Vincent Thian

В Белграде продолжается групповой этап мужского чемпионата Европы по водному поло.

Сборная Израиля проиграла все матчи группового этапа и сыграет в квалификационном раунде с другими командами, занявшими четвертые места в группах.

В последнем матче группового этапа израильтяне проиграли сербам 9:19.

Матчи классификационного раунда начнутся завтра 16 января.

Спорт
