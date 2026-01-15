Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли сербам

В Белграде продолжается групповой этап мужского чемпионата Европы по водному поло.

Сборная Израиля проиграла все матчи группового этапа и сыграет в квалификационном раунде с другими командами, занявшими четвертые места в группах.

В последнем матче группового этапа израильтяне проиграли сербам 9:19.

Матчи классификационного раунда начнутся завтра 16 января.