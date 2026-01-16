Достижение Баклунада. 35 сэйвов и шутаут Сорокина. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк айлендерс" одолел "Эдмонтон" 1:0.

Чикаго Блэк Хоукс - Калгари Флэймз 1:3

36 секунд на третьей минуте матча "Чикаго" вел в счете.

Микаэль Баклунд набрал 2 (1 + 1) очка. Он забил гол в меньшинстве. Это 7-й гол в меньшинстве "Чикаго" в этом сезоне. Столько же у "Лос-Анджелеса". Баклунд забил 19-й гол в меньшинстве.

Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс 0:1

Это первая сухая победа "Островитян" над "Эдмонтоном" с 1983 года.

По броскам 35:18 в пользу "нефтяников".

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 22 минуты. Показатель 0.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 16 минут 41 секунду. Показатель 0.

Илья Сорокин отразил 35 бросков, совершив пятый шутаут в сезоне - лучший показатель в лиге.

Юта Маммот - Даллас Старз 2:1

Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 6:5 (овертайм)

"Торонто" выигрывал 2:0, 3:1, 5:2, 5:3.

Томаш Хертль сравнял счет 5:5 за 7 секунд до конца основного времени.

Джек Эйхель забил победный гол на 63-й минуте. Он набрал 4 (1 +3) очка.

Две шайбы забросил Павел Дорофеев (Вегас).

"Вегас" одержал восьмую победу в сезоне, проигрывая в третьем периоде.