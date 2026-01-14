Достижение Шейфеле. Шутаут Хофера. Рекорд Гюнтера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" разгромил "Каролину" 3:0, "Юта" - "Торонто" 6:1.

Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс 5:4

На 28-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

"Островитянам" понадобились 2 минуты 41 секунда, чтобы отыграться 3:3.

Марк Шейфеле второй игрок "Виннипег Джетс" / "Атланта Трэшерз", сделавший 500 голевых передач в матчах за клуб. Рекордсмен - Блэйк Уилер (550).

Сент-Луис Блюз - Каролина Харрийкенз 3:0

По броскам 33:31 в пользу "Каролины".

Джоэль Хофер отразил 33 броска и сделал четвертый шутаут в сезоне.

Анахайм Дакс - Даллас Старз 3:1

По броскам ничья 25:25.

"Анахйам" одержал первую победу с 20 декабря.

Юта Маммот - Торонто Мейпл Лифс 6:1

По 3 очка набрали Дилан Гюнтер (2 + 1) и Джек Макбейн (1 + 2). Гюнтер установил клубный рекорд, забив два гола за 78 секунд.

Прервалась 10-матчевая серия, в которой "Торонто" набирал очки.