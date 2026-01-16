x
16 января 2026
|
последняя новость: 16:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2026
|
16 января 2026
|
последняя новость: 16:17
16 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

26 сэйвов Суэймана. Достижения Селебрини и Тэйвза. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 16 января 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 15:47
26 сэйвов Суэймана. Достижения Селебрини и Тэйвза. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Winslow Townson

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" победил "Сиэтл" 4:2.

Вашинтон Кэпиталз - Сан-Хосе Шаркс 2:3

"Вашингтон" вел в счете 1:0, но за 2 минуты 46 секунд во второй половине второго периода пропустил три гола.

Еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран, вернувшийся в строй после пропуска двух игр из-за травмы, сделал результативную передачу.

19-летний Маклин Селебрини (Шаркс) сделал результативную передачу и стал восьмым игроком в истории НХЛ, который в возрасте не старше 20 лет сделал не менее 85 голевых передач.

Бостон Брюинз - Сиэтл Кракен 4:2

"Бостон" одержал пятую победу подряд.

По броскам 28:24 в пользу гостей.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 26 сэйвов.

Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 2:6

4 (1 + 3) очка набрал Марк Шейфеле.

Джонатан Тэйвз набрал 2 (1 + 1) очка. Он набрал 901 (379 + 522) очко в 1113 играх в НХЛ.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2026

Хет-трик Томпсона. Достижение Кросби. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Достижение Шейфеле. Шутаут Хофера. Рекорд Гюнтера. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Шутаут Суэймана. Дубль Хаймана. Достижение Йоси. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

"Тампа" установила рекорд сезона. Результаты матчей НХЛ