26 сэйвов Суэймана. Достижения Селебрини и Тэйвза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" победил "Сиэтл" 4:2.

Вашинтон Кэпиталз - Сан-Хосе Шаркс 2:3

"Вашингтон" вел в счете 1:0, но за 2 минуты 46 секунд во второй половине второго периода пропустил три гола.

Еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран, вернувшийся в строй после пропуска двух игр из-за травмы, сделал результативную передачу.

19-летний Маклин Селебрини (Шаркс) сделал результативную передачу и стал восьмым игроком в истории НХЛ, который в возрасте не старше 20 лет сделал не менее 85 голевых передач.

Бостон Брюинз - Сиэтл Кракен 4:2

"Бостон" одержал пятую победу подряд.

По броскам 28:24 в пользу гостей.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 26 сэйвов.

Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 2:6

4 (1 + 3) очка набрал Марк Шейфеле.

Джонатан Тэйвз набрал 2 (1 + 1) очка. Он набрал 901 (379 + 522) очко в 1113 играх в НХЛ.