НХЛ. "Бостон Брюинз" вывел из обращения номер Здено Хары

Перед матчем, в котором "Бостон" победил "Сиэтл" 4:2, состоялась торжественная церемония.

"Бостон Брюинз" вывел из обращения номер 33, под которым выступал легендарный словацкий защитник Здено Хара.

Он отличался не только хоккейным талантом, но и огромным ростом (206 сантиметров), за котрый получил прозвища "Большой Зи" и "Большой Хара".

В составе "Бостона" словацкий хоккеист выступал в 2006-20 годах. 14 сезонов он был капитаном команды. В 2011 году завоевал Кубок Стэнли.

В сезоне 2008-09 годов Здено Хара был признан лучшим защитником НХЛ.

Также Здено Хара выступал за клубы "Нью-Йорк Айлендерс", "Оттава Сенаторз" и "Вашингтон Кэпиталз".

Он шесть раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.