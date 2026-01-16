НХЛ. "Бостон Брюинз" вывел из обращения номер Здено Хары
Перед матчем, в котором "Бостон" победил "Сиэтл" 4:2, состоялась торжественная церемония.
"Бостон Брюинз" вывел из обращения номер 33, под которым выступал легендарный словацкий защитник Здено Хара.
Он отличался не только хоккейным талантом, но и огромным ростом (206 сантиметров), за котрый получил прозвища "Большой Зи" и "Большой Хара".
В составе "Бостона" словацкий хоккеист выступал в 2006-20 годах. 14 сезонов он был капитаном команды. В 2011 году завоевал Кубок Стэнли.
В сезоне 2008-09 годов Здено Хара был признан лучшим защитником НХЛ.
Также Здено Хара выступал за клубы "Нью-Йорк Айлендерс", "Оттава Сенаторз" и "Вашингтон Кэпиталз".
Он шесть раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.
