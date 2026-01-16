x
Хет-трик Томпсона. Достижение Кросби. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" разгромил "Филадельфию" 6:3.

Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 5:3

"Баффало" одержал восьмую победу после Рождественских каникул. Лучше сыграла в этот период только "Тампа" - 9 побед.

После первого периода 2:2, второго - 3:3.

"Монреаль" вел в счете 1:0, 3:2.

В третьем периоде две шайбы забросил Тейдж Томпсон. Всего он набрал 5 (3 +2) очков. Это его девятый "хет-трик".

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал голевую передачу.

Лэйн Хатсон сделал 2 результативные передачи. Это 25-я игра, в которой он сделал более одной результативной передачи - в 132 матчах в НХЛ. Второй результат в истории лиги среди защитников. Рекордсмен - Марк Хоу (25 игр с более одной голевой передачей за 119 матчей).

Коламбус Блю Джекетс - Ванкувер Кэнакс 4:1

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм сделал результативную передачу.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Саcон отыграл 15 минут 32 секунды. 2 броска по воротам. Показатель 0.

Питтсбург Пингвинз - Филадельфия Флайерз 6:3

Сидни Кросби, лидер "Питтсбурга", набрал 2 (1 + 1) очка. В 19-м сезоне он набирает не менее 50 очков (в этом 51 (25 + 26)).

