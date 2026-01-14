Шутаут Суэймана. Дубль Хаймана. Достижение Йоси. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Детройт" 3:0.
Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенз 3:2 (овертайм)
"Монреаль" вел в счете 2:0 после двух периодов.
В третьем периоде две шайбы забросил Итен Франк.
На 65-й минуте победный гол забил Коннор Макмайкл.
Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз 3:0
"Брюинз" одержали четвертую победу подряд.
По броскам 41:24 в пользу "Бостона".
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил шутаут, отразив 24 броска. Первый его шутаут в сезоне и 17-й в карьере.
Нешвилл Прэдэйторз - Эдмонтон Ойлерз 4:3 (овертайм)
Еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман забросил две шайбы.
Роман Йоси на 54-й минуте сравнял счет 3:3, а на 64-й забил победную шайбу. Это его 37-й победный гол (11-е место в истории НХЛ среди защитников) и третье место среди защитников по победным голам за одну команду.