14 января 2026
14 января 2026
14 января 2026
14 января 2026
Спорт

Шутаут Суэймана. Дубль Хаймана. Достижение Йоси. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 14 января 2026 г., 14:18
Шутаут Суэймана. Дубль Хаймана. Достижение Йоси. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Детройт" 3:0.

Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенз 3:2 (овертайм)

"Монреаль" вел в счете 2:0 после двух периодов.

В третьем периоде две шайбы забросил Итен Франк.

На 65-й минуте победный гол забил Коннор Макмайкл.

Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз 3:0

"Брюинз" одержали четвертую победу подряд.

По броскам 41:24 в пользу "Бостона".

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил шутаут, отразив 24 броска. Первый его шутаут в сезоне и 17-й в карьере.

Нешвилл Прэдэйторз - Эдмонтон Ойлерз 4:3 (овертайм)

Еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман забросил две шайбы.

Роман Йоси на 54-й минуте сравнял счет 3:3, а на 64-й забил победную шайбу. Это его 37-й победный гол (11-е место в истории НХЛ среди защитников) и третье место среди защитников по победным голам за одну команду.

Спорт
