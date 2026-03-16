В Мехико установлен мировой рекорд по количеству участников футбольного матча

15 марта в Мехико установили мировой рекорд по числу участников футбольной тренировки: около 9500 человек собрались на площади Сокало в преддверии первого матча Чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в июне, пишет AP. Главная площадь столицы превратилась в большую открытую спортивную площадку. Тысячи людей одновременно выполняли футбольные упражнения под руководством тренеров: участники работали с мячами и выполняли синхронные задания, поддерживая развитие футбола и вовлечение местных жителей в спорт.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Альфредо Ариста Руэда официально подтвердил новый рекорд во время мероприятия. Обращаясь к участникам, он поздравил их с достижением, после чего толпа начала праздновать – люди радовались и подбрасывали в воздух конфетти. Организаторы отметили, что число участников значительно превысило предыдущий рекорд, установленный в Сиэтл в июне 2025 года, когда в футбольной тренировке приняли участие 1038 человек.

Многие болельщики, присутствовавшие на мероприятии, считают, что такой масштабный рекорд создает дополнительный интерес и подогревает ожидание предстоящего Чемпионата мира по футболу 2026. Главный тренер Марио Альберто Альварес Акоста напомнил, что на стадионе Стадион Ацтека в разные годы играли легенды футбола – Пеле и Диего Марадона, поэтому проведение чемпионата мира здесь, по его словам, всегда воспринимается как особенное событие.