Футбол. Финалиссима 2026 отменена
время публикации: 15 марта 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:25
Матч Испания - Аргентина (Финалиссима 2026) отменен, сообщает сайт УЕФА.
Игра должна была состояться 27 марта в Катаре.
Из-за войны с Ираном было принято решение о переносе матча в Испанию, но с этим не согласилась сборная Аргентины.
Затем рассматривался вариант из двух матчей, в Аргентине и Испании. Этот вариант был отклонен.
Были предложены еще несколько вариантов. Но ни один не устроил обе стороны.
