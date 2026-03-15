15 марта 2026
Футбол. Финалиссима 2026 отменена

время публикации: 15 марта 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:25
Матч Испания - Аргентина (Финалиссима 2026) отменен, сообщает сайт УЕФА.

Игра должна была состояться 27 марта в Катаре.

Из-за войны с Ираном было принято решение о переносе матча в Испанию, но с этим не согласилась сборная Аргентины.

Затем рассматривался вариант из двух матчей, в Аргентине и Испании. Этот вариант был отклонен.

Были предложены еще несколько вариантов. Но ни один не устроил обе стороны.

