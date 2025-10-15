x
15 октября 2025
|
последняя новость: 07:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 07:18
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Олимпиакос" проиграл туркам. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 15 октября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 06:57
"Олимпиакос" проиграл туркам. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Amanda Loman

Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Евролиги. "Бавария" победила "Милан" 64:53.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Дубай (ОАЭ) 69:93

Центровой гостей Мфионду Кабенгеле набрал 26 очков и сделал 7 подборов.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 88:79

Хозяева выиграли последнюю четверть 31:21.

Форвард "Црвены Звезды" Джордан Нвора набрал 24 очка, сделал 7 подборов, 3 передачи и 5 перехватов.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 78:82

Вторую половину матча турки выиграли 34:27.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Милан (Италия) 64:53

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 октября 2025

Евролига. "Барселона" разгромила "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

"Жальгирис" разгромил "Баварию" и лидирует. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2025

Бывший тренер "Маккаби" уволен из "Црвены Звезды"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2025

Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги