"Олимпиакос" проиграл туркам. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 15 октября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 06:57
Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Евролиги. "Бавария" победила "Милан" 64:53.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Дубай (ОАЭ) 69:93
Центровой гостей Мфионду Кабенгеле набрал 26 очков и сделал 7 подборов.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 88:79
Хозяева выиграли последнюю четверть 31:21.
Форвард "Црвены Звезды" Джордан Нвора набрал 24 очка, сделал 7 подборов, 3 передачи и 5 перехватов.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 78:82
Вторую половину матча турки выиграли 34:27.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Милан (Италия) 64:53
