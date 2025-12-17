x
17 декабря 2025
Спорт

Евролига. "Реал" проиграл в Милане, "Барселона" победила в Париже

Баскетбол
время публикации: 17 декабря 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 08:57
Евролига. "Реал" проиграл в Милане, "Барселона" победила в Париже
AP Photo/Jessica Hill

Состоялись матчи шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в гостях проиграл "Милану" 82:89.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:81

Турки выиграли третью четверть 20:9, но проиграли четвертую 20:31.

Кендрик Нунн (Панатинаикос) набрал 25 очков и сделал 4 передачи.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Валенсия (Испания) 92:99

Испанцы выиграли последнюю четверть 32:16.

Милан (Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 89:82

"Милан" одержал вторую победу подряд и догнал "Реал" (по 9 побед), а также поднялся в первую десятку.

Париж (Франция) - Барселона (Испания) 69:85

Первую половину испанцы выиграли 52:29.

Форвард "Барселоны" Уилл Клайбен сделал "дабл-дабл" (19 + 12 подборов).

