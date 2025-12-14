Баскетбол. Поражение столичного "Апоэля". Результаты матчей

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Израиля по баскетболу.

В чемпионате пока не проиграл только тель-авивский "Апоэль" (7 побед).

Апоэль (Верхняя Галилея) - Маккаби (Тель-Авив) 65:86

Бней Герцлия - Апоэль (Иерусалим) 95:80

Команды занимают 6-7-е места (по 5 побед в 8 играх).

Последнюю четверть хозяева выиграли 26:13.

Отличный матч провели лидеры "Бней Герцлии" Элайджа Стюарт (23 + 3 передачи) и Ноа Картер (19 + 3 перехвата).