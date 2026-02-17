Олимпиада. Хоккей. Канадки вышли в финал. Их капитан установила рекорд
время публикации: 17 февраля 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 08:10
В финале женского хоккейного олимпийского турнира встретятся сборные США и Канады.
Канадки одолели сборную Швейцарии 2:1.
Оба гола в ворота сборной Швейцарии забилаво втором периоде капитан сборной Канады Мари-Филип Пулен.
Она стала лучшим бомбардиром в истории женских олимпийских турниров - 19 голов.
По броскам 46:8 в пользу сборной Канады.
