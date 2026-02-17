x
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Канадки вышли в финал. Их капитан установила рекорд

Зимняя Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 17 февраля 2026 г., 08:10
Олимпиада. Хоккей. Канадки вышли в финал. Их капитан установила рекорд
AP Photo/Petr David Josek

В финале женского хоккейного олимпийского турнира встретятся сборные США и Канады.

Канадки одолели сборную Швейцарии 2:1.

Оба гола в ворота сборной Швейцарии забилаво втором периоде капитан сборной Канады Мари-Филип Пулен.

Она стала лучшим бомбардиром в истории женских олимпийских турниров - 19 голов.

По броскам 46:8 в пользу сборной Канады.

