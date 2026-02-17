Олимпиада. Швейцарские телевизионщики оскорбили израильского спортсмена
Во время трансляции олимпийских соревнований по бобслею швейцарский комментатор сделал несколько резких заявлений в отношении Адама Эдельмана.
Он показал несколько постов в соцсектях, в которых израильский спортсмен поддержал войну против террористической группировки ХАМАС, и заявил, что израильиянин "поддерживает геноцид".
Швейцарский комментатор сказал, что израильского бобслеиста не стоило допускать до олимпиады. сославшись на недопуск россиян, поддержавших нападение на Украину, сообщает Ynet.
