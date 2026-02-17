x
17 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Швейцарские телевизионщики оскорбили израильского спортсмена

Антисемитизм
Зимняя Олимпиада 2026
Бобслей
время публикации: 17 февраля 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 12:59
Олимпиада. Швейцарские телевизионщики оскорбили израильского спортсмена
AP Photo/Alessandra Tarantino

Во время трансляции олимпийских соревнований по бобслею швейцарский комментатор сделал несколько резких заявлений в отношении Адама Эдельмана.

Он показал несколько постов в соцсектях, в которых израильский спортсмен поддержал войну против террористической группировки ХАМАС, и заявил, что израильиянин "поддерживает геноцид".

Швейцарский комментатор сказал, что израильского бобслеиста не стоило допускать до олимпиады. сославшись на недопуск россиян, поддержавших нападение на Украину, сообщает Ynet.

