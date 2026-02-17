Сын Трампа вложился в израильcкий оборонный стартап

Американская строительная компания JFB Construction Holdings объявила 17 февраля о подписании обязывающего соглашения о слиянии с израильской компанией XTEND, разрабатывающей автономные робототехнические системы на базе искусственного интеллекта.

Сделка будет осуществлена в формате обмена акциями и сопровождается предлистинговой инвестицией в XTEND в размере 152 миллиона долларов. В числе инвесторов – сын президента США Дональда Трампа Эрик. Помимо Трампа-младшего, в сделке участвуют инвестиционный фонд Protego, специализирующийся на оборонном секторе, а также компании Unusual Machines American Ventures LLC и Aliya Capital.

После завершения сделки объединенная компания будет носить название XTEND AI Robotics и торговаться на NASDAQ. По условиям соглашения, акционеры XTEND будут владеть примерно 70% объединённой компании, тогда как акционеры JFB – около 30%.

XTEND, основанная в 2018 году Авивом Шапиро, Матаном Шапиро, Руби Лиани и Адиром Тоби, разрабатывает дистанционно управляемые роботизированные системы – воздушные, наземные и морские – предназначенные для военных и правоохранительных структур.

Напомним, что в 2024 году читатели Newsru.co.il назвали Xtend стартапом года за создание платформы, позволяющей координировать работу стаи дронов. В 2025 году стартап получил от ЦАХАЛа заказ на поставку 5000 дронов-камикадзе для пехотных частей.