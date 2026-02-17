Олимпиада. Лыжное двоеборье. Чемпионом стал норвежец
время публикации: 17 февраля 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 15:39
Олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье стал норвежец Енс Лурос Офтебру.
Он завоевал вторую золотую медаль Миланской олимпиады в лыжном двоеборье (сегодня прыжки с большого трамплина и забег на 10 км. Несколько дней назад - прыжки с нормального трамплина и забег на 10 км).
Австриец Йоханнес Лампартер завоевал серебряные медали в двух видах лыжного двоеборья.
Бронзовую медаль завоевал финн Илкка Херола.
