Олимпиада. Биатлон. В эстафете победили французы
время публикации: 17 февраля 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 17:04
В мужской эстафете 4 по 7.5 км победили французские биатлонисты.
Олимпийскими чемпионами стали Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Филло Малле и Эрик Перро.
Французы преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 55.2 секунды.
Второе место заняли норвежцы, отставшие от чемпионов на 9.8 секунды.
Бронзовые медали завоевали шведы.
Украинцы на 16-м месте.
