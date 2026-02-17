x
17 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Биатлон. В эстафете победили французы

Зимняя Олимпиада 2026
Биатлон
время публикации: 17 февраля 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 17:04
Олимпиада. Биатлон. В эстафете победили французы
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В мужской эстафете 4 по 7.5 км победили французские биатлонисты.

Олимпийскими чемпионами стали Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Филло Малле и Эрик Перро.

Французы преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 55.2 секунды.

Второе место заняли норвежцы, отставшие от чемпионов на 9.8 секунды.

Бронзовые медали завоевали шведы.

Украинцы на 16-м месте.

