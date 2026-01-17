Возвращение Сабониса. Победа "Сакраменто". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сакраменто" победил "Вашингтон" 128:115.

Индиана Пэйсерз - Нью-Орлеан Пеликанз 127:119

Пять игроков "Индианы" набрали более 10 очков. Центровой Джей хафф установил личный рекорд результативности (29 + 9 подборов).

Филадельфия Сиксерз - Кливленд Кавальерз 115:117

Джейлон Тайсон (Филадельфия) установил личный рекорд результативности (39). Эван Мобли сделал победный бросок за 5 секунд до конца матча.

Торонто Рэпторз -Лос-Анджелес Клипперс 117:121 (овертайм)

Основное время 109:109.

"Клипперс" выиграли пятую игру подряд.

Лидер "Лос-Анджелеса" Джеймс Харден сделал "дабл-дабл 30+" (31 + 10 передач).

За 3 минуты 35 секунд до конца основного времени "Торонто" вел в счете 109:101.

Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз 110:105

Отличный матч провели лидеры "Хьюстона" Кевин Дюрант (39) и Альперен Шенгюн (25 + 14 подборов).

Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардс 128:115

Домантас Сабонис вернулся после длительного перерыва из-за травмы колена и набрал 13 очков., сделал 7 подборов и 5 передач. Он пропустил 27 игр.