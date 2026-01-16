Достижение Томпсона. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Милуоки" 119:101.
Детройт Пистонз -Финикс Санз 108:105
В первой половине матча "Санз" вели в счете "+16", но лидер Восточной конференции сумел переломить ход матча.
"Детройт" одержал четвертую победу в последних пяти играх.
Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тендер 91:111
Последнюю четверть гости выиграли 34:16 и одержали пятую победу подряд.
Майами Хит - Бостон Селтикс 114:119
Последнюю четверть гости выиграли 36:21.
Анферни Симонс (Бостон) провел самую результативную игру в сезоне - 39 очков, 18 из которых набрал в последней четверти.
Сан-Антонио Сперз - Милуоки Бакс 119:101
Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 22 очка и сделал 10 подборов.
Даллас Мэверикс - Юта Джаз 144:122
Клей Томпсон (Даллас) забросил шесть трехочковых. Он сделал 2809 точных дальних бросков за карьеру и поднялся на четвертое место в НБА, обойдя Дэмиана Лилларда (2804).