Достижение Томпсона. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Милуоки" 119:101.

Детройт Пистонз -Финикс Санз 108:105

В первой половине матча "Санз" вели в счете "+16", но лидер Восточной конференции сумел переломить ход матча.

"Детройт" одержал четвертую победу в последних пяти играх.

Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тендер 91:111

Последнюю четверть гости выиграли 34:16 и одержали пятую победу подряд.

Майами Хит - Бостон Селтикс 114:119

Последнюю четверть гости выиграли 36:21.

Анферни Симонс (Бостон) провел самую результативную игру в сезоне - 39 очков, 18 из которых набрал в последней четверти.

Сан-Антонио Сперз - Милуоки Бакс 119:101

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 22 очка и сделал 10 подборов.

Даллас Мэверикс - Юта Джаз 144:122

Клей Томпсон (Даллас) забросил шесть трехочковых. Он сделал 2809 точных дальних бросков за карьеру и поднялся на четвертое место в НБА, обойдя Дэмиана Лилларда (2804).