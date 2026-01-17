НБА. Денни Вульф набрал 13 очков. "Бруклин" победил "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" победил "Чикаго Булз" 112:109.

Последнюю четверть "Чикаго" выиграл 37:23.

За 5 секунд до конца матча Майкл Портер - младший забросил и помог удержать "Бруклину" победу. Он в этой игре набрал 26 очков.

"Бруклин" прервал серию из пяти поражений.

Американо-израильский форвард "Нетс" Денни Вульф набрал 13 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват.