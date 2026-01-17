x
17 января 2026
Спорт

Поражение "Монако". Победа ПСЖ. Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 09:56
Поражение "Монако". Победа ПСЖ. Результаты матчей чемпионата Франции
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ разгромил "Лилль" 3:0.

Монако - Лорьян 1:3

"Монако" потерпел четвертое поражение подряд и опустился на девятое место.

На 85-й минуте была ничья 1:1.

Гости забили два гола за три минуты.

ПСЖ - Лилль 3:0

Два гола забил Усман Дембеле. На третьей минуте компенсированного времени точку в матче поставил Бредли Барколя.

Спорт
