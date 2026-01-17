Поражение "Монако". Победа ПСЖ. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 17 января 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 09:56
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ разгромил "Лилль" 3:0.
Монако - Лорьян 1:3
"Монако" потерпел четвертое поражение подряд и опустился на девятое место.
На 85-й минуте была ничья 1:1.
Гости забили два гола за три минуты.
ПСЖ - Лилль 3:0
Два гола забил Усман Дембеле. На третьей минуте компенсированного времени точку в матче поставил Бредли Барколя.
