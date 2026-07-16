ФИФА может наказать сборную Аргентины за политическую акцию
время публикации: 16 июля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 18:14
Политическая акция футболистов сборной Аргентины может стать причиной санкций ФИФА.
После победы над англичанами аргентинские футболисты развернули баннер "Мальвины - это Аргентина".
Баннер Las Malvinas Son Argentinas вынесли Лисандро Мартинес и Джованни Ло Сельсо.
Британские политики потребовали от ФИФА принять меры, так как аргентинцы нарушили запрет на политические акции во время матчей.
В заявлении говорится, что поведение аргентинцев "было совершенно неуместным" и что "политику и футбол следует разделять".
ФИФА начала дисциплинарное расследование.
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