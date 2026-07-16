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ФИФА может наказать сборную Аргентины за политическую акцию

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 18:14
ФИФА может наказать сборную Аргентины за политическую акцию
AP Photo/Rebecca Blackwell

Политическая акция футболистов сборной Аргентины может стать причиной санкций ФИФА.

После победы над англичанами аргентинские футболисты развернули баннер "Мальвины - это Аргентина".

Баннер Las Malvinas Son Argentinas вынесли Лисандро Мартинес и Джованни Ло Сельсо.

Британские политики потребовали от ФИФА принять меры, так как аргентинцы нарушили запрет на политические акции во время матчей.

В заявлении говорится, что поведение аргентинцев "было совершенно неуместным" и что "политику и футбол следует разделять".

ФИФА начала дисциплинарное расследование.

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