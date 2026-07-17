x
17 июля 2026
|
последняя новость: 07:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июля 2026
|
17 июля 2026
|
последняя новость: 07:44
17 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига Европы. "Шериф" победил в Словении и сыграет с "Маккаби"

Футбол
время публикации: 17 июля 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 07:13
Лига Европы. "Шериф" победил в Словении и сыграет с "Маккаби"
AP Photo/Andrew Medichini

Соперником "Маккаби" (Тель-Авив) во втором отборочном раунде Лиги Европы будет "Шериф" (Тирасполь).

В ответном матче первого тура клуб, представляющий Молдову, победил в госях "Алюминий" (Словения) 1:0.

Победный гол на 5-й минуте забил Конан Жорес-Ульрих Луку.

Первая игра завершилась вничью 0:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2026

Соперники израильтян во втором отборочном раунде Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2026

Футбол. Обладателем Суперкубка Израиля сал "Маккаби" (Тель-Авив)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2026

ФИФА может наказать сборную Аргентины за политическую акцию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2026

После финального свистка. Беллингем дал подзатыльник аргентинцу