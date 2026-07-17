Лига Европы. "Шериф" победил в Словении и сыграет с "Маккаби"
время публикации: 17 июля 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 07:13
Соперником "Маккаби" (Тель-Авив) во втором отборочном раунде Лиги Европы будет "Шериф" (Тирасполь).
В ответном матче первого тура клуб, представляющий Молдову, победил в госях "Алюминий" (Словения) 1:0.
Победный гол на 5-й минуте забил Конан Жорес-Ульрих Луку.
Первая игра завершилась вничью 0:0.
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