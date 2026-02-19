x
19 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Лыжное двоеборье. В командном спринте победили норвежцы

Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 19 февраля 2026 г., 16:01 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 16:07
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В командном спринте (лыжное двоеборье) победили норвежцы.

Олимпийскими чемпионами стали Андреас Скоглунд и Енс Лурос Офтебру, завоевавший третью золотую медаль Миланской олимпиады.

Сборная Норвегии завоевала 16-ю золотую медаль олимпиады 2026 года.

На втором месте финны, на третьем - австрийцы.

Сборная Украины на 12-м месте.

