Олимпиада. Лыжное двоеборье. В командном спринте победили норвежцы
время публикации: 19 февраля 2026 г., 16:01 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 16:07
В командном спринте (лыжное двоеборье) победили норвежцы.
Олимпийскими чемпионами стали Андреас Скоглунд и Енс Лурос Офтебру, завоевавший третью золотую медаль Миланской олимпиады.
Сборная Норвегии завоевала 16-ю золотую медаль олимпиады 2026 года.
На втором месте финны, на третьем - австрийцы.
Сборная Украины на 12-м месте.
