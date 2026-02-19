Король Великобритании об аресте своего брата Эндрю: "Закон должен быть исполнен"

Король Великобритании Карл Третий выступил с заявлением в связи с арестом его младшего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, бывшего принца Эндрю, лишенного всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном. Об аресте Маунтбеттена-Виндзора полиция сообщила утром 19 февраля. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в то время, когда был работающим членом королевской семьи. Согласно агентству Reuters, именно связи с Эпштейном и стали причиной ареста.

"Я с глубокой обеспокоенностью узнал о новостях, касающихся Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и подозрений в неправомерных действиях при исполнении обязанностей. Теперь последует полный и честный процесс, в ходе которого этот вопрос будет надлежащим образом расследоваться соответствующими властями. В этом, как я уже говорил, они могут рассчитывать на нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", – сообщил монарх.

"Позвольте мне чётко заявить: закон должен быть исполнен. Поскольку этот процесс продолжается, с моей стороны будет правильным воздержаться от дальнейших комментариев по этому вопросу. Тем временем моя семья и я будем продолжать выполнять свои обязанности", – добавляет монарх.

На нынешней неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу, в которой говорилось о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

Эндрю, которому 19 февраля исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного. В октябре король лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.