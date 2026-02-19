The Guardian: Трамп построит в Газе базу на 5000 человек с 26 бронированными вышками

В рамках плана по стабилизации ситуации в секторе Газа чиновники президента США Дональда Трампа планируют построить в Газе военную базу для многонациональных сил на 5000 человек и на площади более 350 акров (примерно 1400 дунамов). В редакцию издания The Guardian попали планы строительства оперативной военной базы для будущих международных сил стабилизации.

Международные силы стабилизации (International Stabilization Force (ISF) будут сформиованы из подразделений, присланных разными странами. К настоящему моменту о готовности отправить войска заявили Индонезия и Марокко. ISF является частью недавно созданного "Совета мира", который возглавляет Дональд Трамп, и одним из руководителей которого является его зять Джаред Кушнер.

Планируется поэтапное строительство опорного пункта, который в итоге займет участок примерно 1400 на 1000 метров, он будет окружен 26 бронированными наблюдательными вышками, в нем будет тир для стрелкового оружия, бункеры и склад военного имущества для операций. Вся база будет обнесена колючей проволокой.

Строительство планируется на юге сектора Газа, в настоящий момент рассматриваются исполнители этого проекта – международные строительные компании с опытом работы в зонах конфликтов уже направляли на место своих специалистов.

В планах говорится о сети бункеров размером шесть на четыре метра и высотой 2,5 метра, с разветвленными системами вентиляции. Перед строительством подрядчик должен провести подробное геофизическое обследование площадки, чтобы выявить подземные пустоты, туннели и крупные полости.

Один из разделов плана описывает "протокол действий при обнаружении человеческих останков": если во время работ будут обнаружены человеческие останки или культурные артефакты, все работы в непосредственной зоне должны быть остановлены, территория взята под охрану, и уполномоченные лица должны быть уведомлены.