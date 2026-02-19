x
19 февраля 2026
Мир

Главы европейских разведок: "России не нужен мир, все, что интересует Путина, – нормализация с США"

время публикации: 19 февраля 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 16:33
Главы европейских разведок: "Россия не нужен мир, все, что интересует Путина, – нормализация с США"
Как сообщает агентство Reuters, руководители европейских разведок не разделяют оценки президента США Дональда Трампа, согласно которой мир между Россией и Украиной находится в пределах досягаемости.

Журналисты агентства на условиях анонимности побеседовали с главами разведывательного сообщества пяти государств Европы. Четверо из них убеждены: президент России Владимир Путин использует переговоры, чтобы убедить США ослабить санкции и восстановить экономические связи с Москвой.

Один из собеседников Reuters назвал прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры театром. "России не нужен мир. Она преследует свои стратегические цели, оставшиеся неизменными. Это свержение украинского президента Владимира Зеленского и превращение Украины в нейтральный буфер между Россией и Западом", – заявил другой.

По словам еще одного руководителя разведки, Россия не заинтересована в скорейшем заключении мирного соглашения и не нуждается в нем. Он отметил: сообщения о том, что российская экономика находится на грани коллапса, не соответствуют истине. Он также отметил готовность российского общества к лишениям.

