19 января 2026
Спорт

Израильтянка завоевала "серебро" на гран-при по стрельбе в Словении

Стрельба
время публикации: 19 января 2026 г., 06:11 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 06:19
Израильтянка завоевала "серебро" на гран-при по стрельбе в Словении
Фото предоставил Александр Тащиев

В словенском Русе завершился этап ISSF Grand Prix 10m. В финале женской винтовки (10 м, пневматика) победила представительница Республики Корея Квон Ын-Джи (251,9), Ольга Тащиев (Израиль) заняла второе место (250,2), бронза – у немки Ханны Бюльмейер (230,2).

В финале мужской винтовки (10 м) золото завоевал немец Максимилиан Ульбрих (252,7), серебро – его соотечественник Максимилиан Даллинґер (251,5), бронза – Иштван Пени (Венгрия, 230,0).

Ранее в тот же день Франция выиграла золото в миксте пистолета (10 м): Матильда Ламоль / Том Ришар Степанофф (483,2). Серебро – у сборной Словении (Маня Слак / Сашо Стояк, 467,9), бронза – у второй французской пары (Алиссон Гальен / Тео Мочко, 410,7).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
