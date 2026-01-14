"Оклахома-Сити" победила в битве лидеров Запада. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Хьюстон" победил "Чикаго" 119:113.

Майами Хит - Финикс Санс 127:121

Лидеры хозяев провели отличный матч. Бам Адебайо набрал 29 очков. Он сделал три точных дальних броска в последние минуты встречи. Норман Пауэлл набрал 27 очков. Он вывел хозяев вперед дальним броском за 48 секунд до конца матча.

По ходу игры "Хит" упустили преимущество в 20 очков.

Хьюстон Рокетс - Чикаго Булз 119:113

По ходу матча лидер менялся 35 раз.

Лидеры "Хьюстона" сделали "дабл-даблы": Кевин Дюрант (28 + 10 подборов) и Альперен Шенгюн (23 + 7 подборов + 11 передач).

Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвз 106:139

"Миннесота" одержала шестую победу в последних семи матчах.

Нью-Орлеан Пеликанз - Денвер Наггетс 116:122

Джамал Мюррей (Денвер) набрал 35 очков и сделал 9 передач.

Пейтон Уотсон набрал 31 очко. Он вывел гостей вперед за 39 секунд до конца матча.

Оклахома-Сити Тендер -Сан-Антонио Сперз 119:98

Поединок лидеров Западной конференции. "Сан-Антонио" - единственная команда, которая в этом сезоне трижды обыграла действующего чемпиона.

Лидер "Тендер" Шай Гилдес-Александр набрал 34 очка, сделал 5 подборов и 5 передач.

Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 141:116

Леброн Джеймс был близок к "трипл-даблу" (31 + 9 подборов + 10 передач). Лука Дончич сделал "дабл-дабл" (27 + 12 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 119:97

Лидер "Портленда" израильский форвард Дени Авдия (26.1 очко в среднем за матч в этом сезоне) пропускал игру из-за травмы спины, полученной в понедельник.