НБА. "Портленд" проиграл, лучшим был израильский форвард Дени Авдия

"Портленд" прервал серию из пяти побед, уступив "Нью-Йорк Никс" 114:123 в матче НБА. Лучшим в составе "Портленда" стал израильский форвард Дени Авдия – 25 очков, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 38 минут, однако концовку встречи он не доиграл и ушел в раздевалку из-за проблем с поясницей (степень тяжести травмы уточняется).

По данным AP/ESPN, "Портленд" идет с балансом 19-21.

Результаты других воскресных матчей НБА:

"Орландо" – "Нью-Орлеан" 128:118

"Мемфис" – "Бруклин" 103:98

"Торонто" – "Филадельфия" 116:115

"Оклахома-Сити" – "Майами" 124:112

"Миннесота" – "Сан-Антонио" 104:103

"Финикс" – "Вашингтон" 112:93

"Денвер" – "Милуоки" 108:104

"Голден Стэйт" – "Атланта" 111:124