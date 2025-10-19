Беспорядки на стадионе в Тель-Авиве, пострадали 15 человек. Полиция запретила матч

В воскресенье, 19 октября, на стадионе "Блюмфильд" в Яффо должен был состояться матч между тель-авивскими командами "Маккаби" и "Апоэль", но игра была отменена из-за беспорядков на трибунах болельщиков.

С трибун на поле летели дымовые шашки и файеры. Поле затянуло густым дымом (это можно увидеть на видео, опубликованном полицией). Судьи приняли решение вернуть футболистов в раздевалки до тех пор, пока не развеется дым. На поле игроки так и не вернулись, так как полиция запретила проведение матча.

Полиция сообщает, что в общей сложности с трибун были брошены 48 дымовых шашек и более 50 различных пиротехнических средств. В ходе беспорядков пострадали трое сотрудников полиции и 12 граждан. Причинен ущерб инфраструктуре стадиона.

Полицией задержаны 25 человек.

Более 30 тысяч болельщиков были вынуждены покинуть стадион.