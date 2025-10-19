x
19 октября 2025
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 19:42
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорд Пинто. "2 +1" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 19 октября 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 18:26
Рекорд Пинто. "2 +1" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Noah K. Murray

Состоялись матчи регулярного чемпионата "Нью-Йорк Айлендерс" одержал волевую победу над "Оттавой" 5:4.

Баффало Сейбрз - Флорида Пантерз 3:0

Две шайбы забросил Джош Доан (26 июня перешел из "Юты").

Еврейский форвард "клинков" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.

Алекс Лион отразил 32 броска. Это его первый шутаут за "Баффало" и пятый в НХЛ.

Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Айлендерз 4:5

"Сенаторы" вели в счете 2:0, 3:2, 4:3.

На 46-й минуте Кайл Падмиери сравнял счет 4:4. На 59-й минуте Андерс Ли забросил победную шайбу. Это его 44-й победный гол.

Шейн Пинто стал первым игроком в истории "Оттавы", который в первых 6 играх сезона забил 7 голов.

Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз 5:3

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Это 37-я игра, в которой он набрал три очка.

Его брат Люк Хьюз отыграл 17 минут 34 секунды. Показатель 0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Достижения Тавареса и Айкеля. Шутаут Жарри. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Артемий Панарин набрал 4 очка, Адам Фокс - 2. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Гол Сасона. Хет-трик Шмальца. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

100-й гол Сета Джарвиса. 31 сэйв Суэймана. Результаты матчей НХЛ