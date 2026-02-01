x
01 февраля 2026
Спорт

Чемпионами Европы по гандболу стали датчане

Гандбол
время публикации: 01 февраля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 21:30
AP Photo/Darko Bandic

Завершился мужской чемпионат Европы по гандболу, который проходил в Дании, Норвегии и Швеции.

Чемпионами континента в третий раз стали датчане.

В финале сборная Дании победила немцев 34:27.

В матче за третье место хорваты обыграли исландцев 34:33.

Лучшим игроком чемпионата признан датчанин Матиас Гилсель. Он же стал лучшим бомбардиром - 68 голов.

Спорт
