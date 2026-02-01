Чемпионами Европы по гандболу стали датчане
время публикации: 01 февраля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 21:30
Завершился мужской чемпионат Европы по гандболу, который проходил в Дании, Норвегии и Швеции.
Чемпионами континента в третий раз стали датчане.
В финале сборная Дании победила немцев 34:27.
В матче за третье место хорваты обыграли исландцев 34:33.
Лучшим игроком чемпионата признан датчанин Матиас Гилсель. Он же стал лучшим бомбардиром - 68 голов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025