Чемпионами Европы по гандболу стали датчане

Завершился мужской чемпионат Европы по гандболу, который проходил в Дании, Норвегии и Швеции.

Чемпионами континента в третий раз стали датчане.

В финале сборная Дании победила немцев 34:27.

В матче за третье место хорваты обыграли исландцев 34:33.

Лучшим игроком чемпионата признан датчанин Матиас Гилсель. Он же стал лучшим бомбардиром - 68 голов.