Гандбол. Умер легендарный тренер сборной СССР

6 января на 92-м году жизни умер легендарный тренер сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко, сообщают российские СМИ.

Как игрок он был чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионатов СССР.

Анатолий Евтушенко более 20 лет возглавлял мужскую сборную СССР.

Под его руководством команда дважды становилась олимпийским чемпионом. Также сборная СССР под его руководством стала серебряным призером Московской олимпиады и чемпионом мира 1982 года.