02 ноября 2025
Спорт

Гандбол. Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли чехам

Гандбол
время публикации: 02 ноября 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 15:24
Гандбол. Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли чехам
AP Photo/Darko Bandic

Во втором матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по гандболу израильтяне проиграли чехам 27:34.

Псле первой половины матча чехи вели в счете 18:10.

Йонатан Пелах во втором матче подряд забил 12 голов.

Сегодня израильтяне играют с литовцами.

Отборочный турнир для спортсменов до 18 лет проходит в Литве.

Спорт
