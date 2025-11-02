Гандбол. Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли чехам

Во втором матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по гандболу израильтяне проиграли чехам 27:34.

Псле первой половины матча чехи вели в счете 18:10.

Йонатан Пелах во втором матче подряд забил 12 голов.

Сегодня израильтяне играют с литовцами.

Отборочный турнир для спортсменов до 18 лет проходит в Литве.