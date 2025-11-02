Гандбол. Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли чехам
время публикации: 02 ноября 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 15:24
Во втором матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по гандболу израильтяне проиграли чехам 27:34.
Псле первой половины матча чехи вели в счете 18:10.
Йонатан Пелах во втором матче подряд забил 12 голов.
Сегодня израильтяне играют с литовцами.
Отборочный турнир для спортсменов до 18 лет проходит в Литве.
