Спорт

Бокс. Шакур Стивенсон стал чемпионом мира в четвертой весовой категории

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 01 февраля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 10:46
Бокс. Шакур Стивенсон стал чемпионом мира в четвертой весовой категории
AP Photo/Frank Franklin II

В Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса. Американец Шакур Стивенсон стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.

Американец победил чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса.

Все судьи отдали предпочтение Стивенсону 119:109 (то есть, несмотря на ожидания экспертов, бой был односторонним).

Ранее Шакур Стивенсон был чемпионом мира в полулегкой, второй полулегкой и легкой весовых категориях.

Бывший чемпион мира в легком весе по версии WBO Кишон Дэвис провел первый бой в первом полусреднем весе. Он в 12-м раунде нокаутировал Джамейна Ортиса.

Спорт
