Бокс. Фьюри объявил о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что намерен вернуться на ринг в 2026 году. Соответствующее заявление 37-летний британец опубликовал 4 января в Instagram, сопроводив его тренировочным видео.

"2026-й – это тот самый год… Долго был не у дел, но теперь я вернулся. Мне 37 лет, и я все еще дерусь. Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги", – написал Фьюри.

Тайсон Фьюри объявил о возвращении почти через год после очередного ухода из спорта, последовавшего за вторым подряд поражением Александру Усику в декабре 2024 года.

Профессиональный рекорд Фьюри – 34 победы, 2 поражения и 1 ничья. Усик – единственный боксер, дважды победивший Фьюри.

Комментаторы предполагают, что возвращение Тайсона Фьюри может вновь поднять тему давно обсуждаемого его боя с Энтони Джошуа.